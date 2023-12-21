Иммунолог оценил эффективность масочного режима Иммунолог Крючков: масочный режим не скажется на уровне заболеваемости

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масочный режим не скажется на уровне заболеваемости вирусными инфекциями, так как за его соблюдением навряд ли будут внимательно следить, считает иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. В беседе с «Царьградом» специалист пояснил, что дополнительные меры для стабилизации ситуации нужно было принимать раньше, сейчас уровень заболеваемости уже приближен к пиковым значениям.

Как и в предшествующие, пандемийные, годы, за соблюдением этих мер будут мало следить. Будут где-то следить, а в большинстве мест не будут. Поэтому, с учетом того как это реально будет соблюдаться, не думаю, к сожалению, что эти меры в реальности скажутся на заболеваемости, — отметил Крючков.

При этом иммунолог призвал людей с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом носить маски в общественных местах. Средства индивидуальной защиты также нужны при любых симптомах ОРВИ. Заболевшим следует ограничить контакты с пожилыми родственниками и при возможности отказаться от посещения людных мест.

В Санкт-Петербурге ранее при проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий ввели масочный режим. В Роспотребнадзоре объяснили, что решение это связано с осложнением эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями.