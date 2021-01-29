Иммунолог объяснила особенности течения гриппа и COVID-19

https://static.news.ru/photo/c37df7ce-634d-11eb-bffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выраженная интоксикация и температурная реакция при коронавирусе могут быть больше, чем при гриппе. Об этом заявила врач-иммунолог Ирина Ярцева.

По её словам, особенностью течения гриппа от коронавируса является и то, что COVID-19, как правило, не поражается горло.

Классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10–12 дней, и это считается лёгкой формой, — пояснила Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой».

Она отметила, что клиническая картина коронавируса разнообразна и ещё до конца не изучена. Поэтому можно только указать на некоторые отличия в течении гриппа и COVID-19. Так, при коронавирусе слизистые оболочки воспаляются минимально, обоняние может пропасть, а может, и нет, лёгкие поражаются, но кашель непредсказуем, уточнила Ярцева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления могут столкнуться с периодами плохого самочувствия. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что это явление зафиксировано многими медиками. По его словам, сразу после выздоровления у таких лиц до полутора месяцев сохраняются «негативные явления».