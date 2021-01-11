Иммунолог объяснил спад заражений COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/c46962e8-5486-11eb-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что отмеченный в России спад в выявлении новых случаев коронавируса будет длиться ещё две недели. По его словам, на ситуацию благоприятно влияет погода, поскольку морозы губительны для коронавируса.

Мне очень нравится погода. Если сейчас будет хорошо работать вентиляция в общественном транспорте, то я не думаю, что будет значительный рост, — цитирует Жемчугова РИА Новости.

Иммунолог добавил, что даже после выхода россиян на работу резкого подъёма заражений уже, скорее всего, не произойдёт. В настоящее время коронавирус на улице практически не распространяется из-за низких температур. Не сможет повлиять на ситуацию даже британский штамм COVID-19.

Ниже нуля — это уже для него губительно, — подчеркнул специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа учёных из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью.