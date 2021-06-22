Иммунолог рассказал, с чем связана рекордная смертность от COVID в России

Рекордная смертность россиян от коронавируса связана с тем, что в стране слишком поздно начинают лечение. Об этом «Радио 1» заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, необходимо наладить лечение уже с первых дней заболевания вирусом.

Нужно вакцинацию наращивать, и нужно наладить лечение с первых дней заболевания, у нас слишком поздно начинается лечение. Мы готовы предложить свою схему, которая позволяет избежать тяжёлых случаев, — сказал Жемчугов.

Эксперт также считает, что населению необходимо популярно объяснять важность вакцинации, доведя до них актуальную информацию о коронавирусе. По словам медика, если каждый будет знать, что, как правило, болеют невакцинированные, то процент желающих привиться возрастёт.

Жемчугов добавил, что вводить сейчас локдаун не имеет смысла, поскольку уже принятых мер вполне достаточно.

Ранее сообщалось, что в Москве была зафиксирована максимальная смертность от COVID-19 с начала пандемии — 86 человек.

По данным на 22 июня, в России зафиксировано 16 715 новых случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции стали 546 человек. Из больниц выписано 11 117 пациентов. Под наблюдением медиков остаются 631 703 человека.