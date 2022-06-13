Иммунолог объяснил, почему мир не узнает об искусственной природе COVID Иммунолог Жемчугов полностью не исключил лабораторное происхождение вируса SARS-CoV-2

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Нельзя полностью исключить вероятность искуственного происхождения вируса SARS-CoV-2, однако обнаружить следы его создания практически невозможно. Об этом ТАСС заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Единственный способ узнать правду — если кто-либо признается в содеянном.

Современные технологии не оставляют никаких «заклепок», «сварных швов», то есть, мы не найдем никаких следов, чтобы понять, что вирус был создан искусственно. Поэтому этот вопрос навсегда останется открытым, если кто-то просто не признается, — сказал Жемчугов.

Ранее в ВОЗ снова заговорили о лабораторном происхождении COVID. Представители Научной консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO) при Всемирной организации здравоохранения рекомендовали изучить все варианты, включая версию о лабораторном происхождении. В своём отчёте специалисты отметили, что в данных о коронавирусе SARS-CoV-2 по-прежнему остаются пробелы и отсутствуют ключевые фрагменты информации, не позволяющие полностью восстановить картину распространения вируса.