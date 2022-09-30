Иммунолог объяснил, как коронавирус снижает продолжительность жизни Иммунолог Крючков: поражения легких, нервной системы и сердца после COVID сокращают жизнь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поражения легких, сердечно-сосудистой и нервной системы после заболевания коронавирусом способны сократить продолжительность жизни, заявил в беседе с «Москвой 24» кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, самые значительные риски для здоровья могут возникнуть в первый, второй и третий год после болезни.

При воздействии на центральную нервную, сердечно-сосудистую систему, на легкие все проблемы реализуются значительным образом уже за первый год с момента появления первых симптомов COVID-19. Первый, второй, третий год, по сути дела, самые значительные риски могут быть в это время, — уточнил врач.

Врач пояснил, что мощное поражение легких после COVID-19 приводит в к снижению уровня кислорода в крови, что приводит к гипоксии с последствиями. Нарушение свертываемости крови способно увеличить риск тромбозов, инфарктов и инсультов, что также может сократить продолжительность жизни, рассказал Крючков. Поражение нервной системы, такое как нарушение внимания, по его словам, хоть и опосредованно, но может повлиять на статистику продолжительности жизни, так как способно помешать переболевшим коронавирусом быстро реагировать, например при угрозе ДТП.

Нарушение краткосрочной памяти и внимания могут сказаться опосредованно. Например, может увеличиться число случаев попадания в ДТП. Или человек работает на заводе или еще где-то и рискует в большей степени, потому что становится менее внимательным, — объяснил Крючков.

Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова ранее заявила, что перенесённый коронавирус влияет на всю эндокринную систему человека, в частности у переболевшего могут развиться ожирение и сахарный диабет. По словам медика, осложнения могут возникнуть не только сразу после заболевания, но и в течение нескольких лет после него. Эндокринолог подчеркнула, что коронавирус поражает практически все органы и системы. Чаще всего у пациентов наблюдается выпадение волос. Однако самыми опасными постковидными последствиями являются инсульты и инфаркты.