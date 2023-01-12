Иммунолог назвала способ избежать заражения «кракеном» Иммунолог Шабалина: избежать заражения «кракеном» помогут витамины с селеном и цинком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избежать заражения новым подвидом штамма «омикрон» под названием «кракен», следует принимать витамины с селеном и цинком, а также адекватную дозу витамина D, рассказала СМИ иммунолог Оксана Шабалина. По ее словам, «кракеном» также могут заразиться люди с ослабленным организмом, поэтому в период пандемии лучше отказаться от интервального голодания, а также избегать нахождения в многолюдных помещениях без защитной маски.

Не допускать больших перерывов пищи — более четырех часов. Интервальное голодание для ослабленных не рекомендовано. Если кто-то сбрасывает вес, занимается интервальным голоданием, в период пандемии лучше воздержаться от больших перерывов между едой. Пища должна быть богата белком и жиром, — объяснила Шабалина.

Врач посоветовала не забывать о стандартных правилах поддержки иммунитета в период пандемии. По ее словам, противодействовать новому штамму COVID-19 помогут хороший сон и использование ультрафиолетовых ламп в больших помещениях.

Вирусолог Павел Волчков ранее посоветовал тем, кто не болел коронавирусом за последний год, вакцинироваться для противостояния новому подштамму «кракен». По его словам, эта мутация коронавируса не представляет большой опасности, так как у многих уже выработался иммунитет к COVID-19, но прививка лишней не будет.