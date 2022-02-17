Иммунолог назвала необычный способ избежать заражения «Омикроном»

Хорошим средством профилактики заражения «омикрон»-штаммом COVID-19 может стать увлажнитель воздуха в помещении, поскольку с его помощью слизистые оболочки быстрее восстанавливаются. Об этом заявила URA.RU врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Люди иногда дольше выздоравливают только из-за того, что нет нормального увлажнения слизистых. Очень рекомендую всем больным «Омикроном» и здоровым тоже поставить увлажнители и максимально увлажнять воздух, хотя бы 25-50%, особенно ночью, когда мы спим. Таким образом, человек быстрее восстановит слизистую, быстрее выздоровеет. А для здорового человека — меньше шансов, что заболеет, — заявила она.

Ярцева сообщила, что у человека с сухой слизистой больше шансов заболеть коронавирусом. Ему может хватить и нескольких частичек «омикрона».

А если она хорошо увлажнена, на ней достаточное количество слизи, она омывается постоянно, и даже несколько частичек «Омикрона» быстренько смоются и никуда не распространятся, — резюмировала иммунолог.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва посоветовала пожилым людям, которые заразились «омикрон»-штаммом коронавируса и вылечились, чаще бывать на свежем воздухе и есть разнообразную пищу, чтобы исключить атрофию мышц. Она подчеркнула, что у пациентов в возрасте нередко после COVID-19 пропадают обоняние и вкус, что может привести к потере аппетита. Также для восстановления после COVID-19 стоит уделить время физической активности и проводить не менее 40 минут в день на улице, а дома выполнять комплекс предписанных врачом упражнений.