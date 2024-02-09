Иммунолог назвал возможную причину смерти Жириновского Иммунолог Продеус: к смерти Жириновского могла привести чрезмерная вакцинация

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Чрезмерная вакцинация отрицательно повлияла на иммунитет лидера ЛДПР Владимира Жириновского, что в результате привело к его смерти, считает главный детский аллерголог-иммунолог Московской области профессор Андрей Продеус. В беседе с «360» он высказал мнение, что политик пошел по экстремальному пути.

Он, как доминантный человек, не очень любил слушать людей, которые были вокруг. <...> Поэтому, получив в себе некую идею, что вакцинация — это хорошо, что правда, все-таки пошел по экстремальному пути, — рассказал Продеус.

При этом профессор отметил, что Жириновский был очень грамотным человеком и стремился максимально подробно изучать интересующие его темы. По словам специалиста, лидера ЛДПР предупреждали о вреде чрезмерной вакцинации, когда вместо активации иммунитета против патогена происходит приучение и развитие толерантности к нему. В результате, с учетом возраста политика и сопутствующих заболеваний, многочисленные прививки лишь «сбили» у него иммунитет, предположил Продеус.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия снимет художественный фильм о Владимире Жириновском. При этом политик не стал раскрывать имя актера, которому отведут главную роль.