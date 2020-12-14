Иммунолог назвал срок появления основного симптома коронавируса

https://static.news.ru/photo/44970034-3e5b-11eb-b604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что именно потеря обоняния и вкуса отличает COVID-19 от других инфекций. По его словам, названные симптомы характерны лишь для людей, переносящих болезнь в лёгкой форме.

Болибок допустил, что потеря обоняния и вкуса может встречаться и у других вирусов, например, у гриппа, но для них «это менее характерно», сообщает Lenta.ru. Иммунолог добавил, что вкусы и запахи у заразившихся пропадают не сразу.

Через несколько дней. Это идёт уже где-то вторая неделя манифестации коронавируса, — пояснил врач.

К тому времени люди с тяжёлой формой заболевания «уже оказываются в больнице с пневмонией», подчеркнул Болибок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иммунолог Михаил Костинов не исключил возможности всплеска заболеваемости коронавирусом в России из-за неосторожного поведения некоторых людей на новогодних корпоративах. По словам эксперта, резкое увеличение числа заразившихся может произойти к середине января, учитывая, что корпоративы проводятся в основном в последние дни уходящего года.