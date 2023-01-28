Иммунолог назвал срок иммунитета после гриппа Иммунолог Крючков: иммунитет против гриппа остается эффективным меньше года

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что переболевший гриппом человек обладает иммунитетом от полугода до полутора лет. При этом эффективным он будет меньше года, отметил специалист в интервью URA.RU.

Иммунитет может длиться у людей по-разному. От полугода до полутора лет. Это именно к той инфекции, штамму или группе штаммов, которым человек переболел. Перекрестный иммунитет после гриппа есть, но не настолько мощный, — пояснил кандидат медицинских наук.

Крючков уточнил, что грипп имеет разные штаммы при переходе из одного эпидемического сезона к другому. По его словам, как правило, на второй сезон эффективного иммунитета не хватает, поскольку реально эффективный иммунитет действует меньше года.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что одновременное заражение гриппом и новым подвидом «омикрон»-штамма «кракен» приводит к более тяжелому течению болезни у непривытих людей. По его словам, в результате заражения двумя вирусами у заболевшего чаще возникают осложнения.