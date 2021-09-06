Иммунолог назвал схему вакцинации, устойчивую к мутациям коронавируса

Эффективность прививок в борьбе с новыми мутациями коронавируса можно усилить с помощью новой схемы вакцинации, делая три инъекции вместо двух. Об этом Lenta.ru заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он напомнил, что появившиеся новые штаммы коронавируса снижают действенность существующих вакцин. Для того, чтобы вернуть эффективность препаратов на уровень в 90-95 процентов, Крючков предлагает вместо двух инъекций делать три.

Речь идёт не просто о знаменитой бустерной дозе — то есть ревакцинации. В данном случае я имею в виду бустерную дозу, например, в виде сразу двух инъекций, а через три-четыре недели — третьей. То есть вместо двух инъекций — три, — пояснил эксперт.

Он также предлагает увеличить интервал между инъекциями с 21 дня до 28 или 35 дней. По словам Крючкова, необходимо постепенно менять антигенный состав вакцин, после чего сразу начать массовую вакцинацию уже новым препаратом.

Ранее американские врачи рассказали о распространении «мю»-штамма, способного обходить защиту антител. По мнению Крючкова, появление этого нового штамма связано с массовой вакцинацией. Специалист пояснил, что в ответ на вакцинацию инфекция начинает адаптироваться, создавая более устойчивые к вакцинам штаммы. Этот процесс эксперт назвал естественным и пояснил, что, несмотря на дополнительную защиту, которую приобретает инфекция, эффективность вакцин снижается незначительно и они продолжают работать.