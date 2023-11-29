Иммунолог назвал основные причины долгого кашля после ОРЗ Иммунолог Болибок: долгий кашель после ОРЗ может быть вызван микоплазмой

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Затяжной кашель после простуды, на который часто жалуются россияне с наступлением холодов, может быть вызван наличием в организме бактерий рода Mycoplasma pneumoniae, рассказал в беседе с «360» врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок. Также, по его словам, кашель как многонедельное последствие ОРЗ может быть проявлением коклюша или аллергии.

Специалисты в Китае выявили Mycoplasma pneumoniae. У нас достаточно сильное распространение этой микоплазмы произошло в конце 1990-х — 2000-х годах, потом ее долго не было. Может быть, сейчас <...> мы ее тоже будем выявлять, — предположил специалист.

Он также допустил, что остаточный кашель может оказаться последствием коклюша. Это можно проверить благодаря доступным методам диагностики, подчеркнул иммунолог. Кроме того, по его словам, причиной кашля может стать аллергическая реакция на частицы плесени, взвешенные в воздухе от опавших осенью листьев.

Листва преет, в ней нарастают плесень, грибы. Все это поднимается в воздух. У чувствительных людей, естественно, возникает кашель, — пояснил эксперт.

Болибок порекомендовал в случае затяжного кашля обратиться к врачу, который назначит необходимые обследования и лечение.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал вакцинацию единственной действенной защитой от коклюша. Он подчеркнул, что болезнь распространяется через кашель, не зависит от времени года и особенно тяжело протекает у детей.