Иммунолог назвал ключевой вопрос о нахождении Жириновского в больнице

Ключевой вопрос в истории с госпитализацией лидера ЛДПР Владимира Жириновского, о состоянии которого сейчас очень мало официальной информации, сняли его с аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) или нет, заявил Lenta.ru заявил врач-иммунолог Николай Крючков. Он добавил, что долгое пребывание в таком состоянии может привести к опасным последствиям.

Если он на ИВЛ долго уже лежит, это, мягко говоря, не очень хорошо. Это нужно, если человек иначе умирает, тут безвыходная ситуация, — заявил он.

Крючков добавил, что долгое пребывание на ИВЛ грозит поcледствиями, так как приводит к полиорганной недоcтаточности и внутрибольничным инфекциям. По его словам, пациенты с коронавирусом находятся в больнице разное количество времени в зависимости от тяжести заболевания. При лёгком течении граждан обычно госпитализируют на неделю, при среднетяжёлом — на одну-две недели.

Если это тяжёлое течение, то по-разному, в зависимости от осложнений, того, есть кислородотерапия или нет. Они по две-три недели лежат, и месяц лежат, если в реанимацию попадают, — отметил он.

Ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние Жириновского как стабильно тяжёлое, у него диaгностированы серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. Политику пoдают кислород с помощью аппарата высокопотoчной ИВЛ. Однако в ЛДПР заявили, что это слухи.