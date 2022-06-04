Иммунолог назвал главных распространителей оспы обезьян Иммунолог Крючков назвал главных распространителей оспы обезьян

Фото: Zaruba Ondrej/CTK/Global Look Press

Люди, которые продолжают посещать общественные места, несмотря на явные симптомы оспы обезьян, остаются главными распространителями этой инфекции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог Николай Крючков. Он отметил, что человек становится заразным примерно за сутки до появления на теле сыпи. Если заразившийся при этом бывает в местах массового скопления людей, он может стать так называемым суперспредером — суперраспространителем.

Если человек, у которого высокая температура, недомогание, потом сыпь пошла, и он сидит в общественном месте или дома с родственниками и никак не защищается, такие суперспредеры, в особенности для оспы, вносят решающий вклад в распространении этой инфекции, — объяснил Николай Крючков.

Как отметил медик, такие люди могут не обладать какими-то определенными биологическими особенностями. Главную роль в распространении инфекции играет именно то, как человек ведет себя в обществе, насколько сильно заботится о своем здоровье и об окружающих его людях. По словам Крючкова, распространители заразы, как правило, не сразу обращаются к врачам с симптомами болезни.

Новый вирус оспы обезьян начал активно распространяться в США и европейский странах ближе к концу мая. Случаи заболевания были зафиксированы в таких странах, как Великобритания, Испания, Италия, Португалия, Бельгия, Германия, Франция, Швеция, Австралия и другие. Кроме того, известны случаи, когда оспа обезьян появлялась прямо у границ России, — в Финляндии, а также в Латвии.