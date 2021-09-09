Иммунолог назвал частоту возникновения волн COVID-19

Волны коронавируса идут с регулярностью примерно раз в семь месяцев. Связано это с тем, что через этот промежуток времени у переболевших уже ослабевает иммунитет и они снова заражаются. Об этом сообщил в беседе с Lenta.ru врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Волны коронавируса идут регулярно, с частотой где-то раз в семь месяцев. Связано это с тем, что люди, переболевшие коронавирусом, теряют иммунитет к нему. На седьмой-восьмой месяц появляется новая волна, потому что переболевшие ранее становятся снова восприимчивы к вирусу, — сказал Болибок.

Чтобы избежать подобного сценария, следует проходить периодическую вакцинацию, считает врач. По его словам, привитый от коронавируса человек переносит заболевание легче, избегая средней и тяжёлой форм течения болезни.

Ранее вирусолог Виктор Ларичев заявил, что в Москве может и не быть подъёма заболеваемости коронавирусом. Он сомневается, что вероятность четвёртой волны COVID-19 так велика, как ранее сказал глава депздрава столицы Алексей Хрипун. По словам Ларичева, в столице много людей уже переболело и вакцинировалось, поэтому роста заболевания может и вовсе не быть.