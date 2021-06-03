Иммунолог: эпидемия COVID-19 в России на стадии завершения

https://static.news.ru/photo/5585d008-c44a-11eb-a1b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рисков возникновения третьей волны коронавируса в России нет, эпидемия завершается. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, сообщает РИА Новости.

По его словам, всплески заболеваемости летом и осенью маловероятны. Возможны лишь небольшие колебания показателей из-за поездок россиян по стране во время отпусков.

Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных заражённых при одинаковом количестве тестов, — сказал специалист.

Он добавил, что в масштабе страны эпидемия находится «даже не на стадии стационарной фазы, а на завершении».

Иммунолог также предложил провести в регионах исследования на антитела. Там, где количество жителей с антителами невелико, ускорить вакцинацию от коронавируса.

Ранее о снижении заболеваемости COVID-19 в России и отсутствии третьей волны инфекции заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что для окончательной победы над коронавирусом необходима массовая вакцинация и формирование коллективного иммунитета.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в свою очередь, предупредил о возможном росте заболеваемости осенью. По его словам, темпы прививочной кампании пока низкие и прослойка населения с иммунитетом мала.