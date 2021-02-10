Иммунолог дал советы россиянам, избежавшим заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fe889516-6c00-11eb-afb6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что россияне, которые пока не заразились COVID-19 и не хотят вакцинироваться, не попадут в число тех, на кого распространяется коллективный иммунитет. По его словам, он не действует на отдельного человека и такие люди по-прежнему остаются без защиты от смертоносной инфекции.

Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в лёгкой форме, либо в достаточно тяжёлой форме, — пояснил иммунолог в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что каналы передачи коронавируса полностью не исчезли, поэтому если человек ещё не заразился, ему следует и дальше соблюдать меры безопасности. Болибок также не исключил отдельных мер в отношении не переболевшие инфекцией россиян.

Могут быть решения на уровне регулирования. Например, приём на работу в определённые учреждения, только если человек привит. <...> Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введёт какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности, — отметил иммунолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские физики впервые выстроили гидродинамическую модель распространения COVID-19 в кондиционируемых помещениях и выявили два новых потенциальных пути движения вирусных частиц в воздухе. Так, впервые был смоделирован захват вирусных частиц сложными потоками, которые возникают, когда холодный воздух от кондиционеров взаимодействует с горячим шлейфом, поднимающимся от стола.