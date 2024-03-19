Иммунолог дал советы по подбору одежды, чтобы не заболеть ОРВИ весной Иммунолог Бережанский: многослойность поможет не заболеть ОРВИ весной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весной при подборе одежды стоит отдать предпочтение многослойности, чтобы не заболеть ОРВИ, посоветовал врач-иммунолог Павел Бережанский. В беседе с Regions специалист подчеркнул, что первым слоем должен идти хлопок. Поверх него нужно надеть вещь из шерсти или флиса. Затем в зависимости от погоды рекомендуется накинуть пуховик или куртку.

Мы используем хлопок как первый слой одежды. Он впитывает влагу и оставляет тепло внутри. Второй слой следует надеть из натуральной шерсти или флиса. Верхний слой зависит от внешних условий на улице, но это не должна быть шуба или дубленка. Идеальный вариант — мембранная куртка или современный пуховик, — пояснил врач.

Также не следует раньше времени отказываться от ношения шапок. Важно не подвергать организм переохлаждению. Бережанский добавил, что необходимо держать в тепле ноги. Несмотря на то что их защищает жировая ткань, некоторые участки не сохраняют тепло. Поэтому стоит надевать гольфы или высокие носки. Сама обувь должна быть подобрана по сезону.

Врач-терапевт Оксана Серебрякова ранее рассказала, что многие неприятные заболевания, в том числе ангина, бронхит и пневмония, могут развиться из-за промокших ног. В связи с этим она призвала избегать ношения обуви, пропускающей влагу.