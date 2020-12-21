Иммунная прослойка к COVID-19 может составлять 45% в шести регионах России

https://static.news.ru/photo/8717781a-42b3-11eb-bb06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва, Ставропольский край, Татарстан, Ленинградская, Астраханская и Московская области показывают уровень иммунной прослойки к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 45%, рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Роспотребнадзор начал популяционный анализ в июне 2020-го. На первом этапе эксперты получили мозаичную картину в масштабах всей РФ. Показатель коллективного иммунитета варьировался в диапазоне от 4 до 50%. Во время второй стадии (сентябрь — октябрь) субъекты демонстрировали двукратный рост прослойки. Третий этап исследований стартовал 9 декабря, передаёт телеканал «Россия 1».

Тотолян отметил, что повторное заражение COVID-19 теоретически возможно, однако в медицинской практике подобных случаев пока не было. По его словам, с такой проблемой могут столкнуться люди с иммунодефицитом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что переболевшие коронавирусом могут долго страдать от усталости, головной боли и тошноты. Кроме того, у них могут наблюдаться когнитивные нарушения и проблемы со сном. Об этом сообщили в Национальном институте здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE).