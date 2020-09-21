Иммунитет к коронавирусу обнаружили у переболевших лихорадкой денге

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Учёные узнали об иммунитете к COVID-19 у перенёсших лихорадку денге. Как заявил профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис, в районах, где ранее фиксировались вспышки денге, наблюдался медленный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это натолкнуло его на выводы о том, что люди, которые переболели этим заболеванием,могут иметь антитела к COVID-19.

Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрёстной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2, — говорится в исследовании, которое приводит Reuters.

По словам Николелиса, если его гипотеза окажется верной, то заболевание лихорадкой денге или иммунизация вакциной против неё может обеспечить защиту от COVID-19. Это открытие, как считает учёный, может говорить о возможности иммунологической перекрёстной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2.

Как писал NEWS.ru ранее, главврач Инфекционной клинической больницы № 1 Светлана Сметанина заявила, что у людей, привившихся от COVID-19, уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших новой болезнью.