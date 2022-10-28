«Имеют право на жизнь»: адвокат усомнился в закрытии всех гей-клубов России Адвокат Юкша усомнился в возможности закрыть все гей-клубы России

Фото: Shutterstock

В России нет нужды закрывать все гей-бары, поскольку в них нет соответствующих вывесок, а посетители подобных заведений как правило не пропагандируют нетрадиционные ценности, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Янис Юкша. По его словам, гей-клубы стоит расценивать как закрытые клубы по интересам, а потому они имеют право на существование.

Там нигде не висит соответствующей вывески. Люди тихо приходят, собираются по интересам. В данном случае, с определенными купюрами, по пригласительным, клубным картам, закрытой подписке, я считаю, что данные заведения могут остаться в России. Они имеют право на жизнь, — утверждает юрист.

Он подчеркивает, что если люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией считают себя особенными, и что у них должна быть такая же компания — они приходят в соответствующие заведения. При этом Юкша уточняет, что это работает до тех пор, пока не пересекает свободу других граждан.

Важно, чтобы они не кричали на каждом перекрестке, в Интернете, в СМИ, не стучали себя в грудь, я вот такой. Да будь ты таким. Никто ж не кричит, что я — больной СПИДом, шизофренией, туберкулезом. Ну что теперь делать, такие вот особенности, — говорит адвокат.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что в случае принятия законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды все гей-клубы в России будут закрыты. По ее мнению, само существование подобных заведений является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Депутат посоветовала посетителям гей-клубов заниматься отношениями у себя дома.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Согласно документам, в России запретят пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также введут запрет на распространение информации об ЛГБТ и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.