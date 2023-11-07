«Имеет право»: Ходаковский высказался о захоронении Ленина Ходаковский: Ленин имеет право быть погребенным

Организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года Владимир Ленин имеет право быть погребенным, заявил в Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. При этом, признался он, непросто рассуждать о событиях более чем 100-летней давности.

Очень непросто рассуждать на тему, заданную сегодняшней датой (7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции. — NEWS.ru)... Когда-то все казалось правильным и единственно возможным — тогда я был молод и носил комсомольский значок. <...> Нет и не будет такой правды, которая объяснит все — даже самый непредвзятый будет предвзят. Но Ленин, как бы к нему ни относились, имеет право быть погребенным, — сказал Ходаковский.

Ранее гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников в своем Telegram-канале заявил, что тело Ленина неизбежно захоронят, и назвал Октябрьскую революцию русской катастрофой с «бесовским духом», во время которой произошло «пленение русского народа». Телеведущий также отметил, что вождь мирового пролетариата был глух к национальному вопросу, бездумно перекраивая границы национальных республик во время создания «искусственного проекта СССР».