«Им придется бежать»: Симоньян о выдаче ВНЖ иностранцам за поддержку России Симоньян поддержала законопроект о выдаче ВНЖ поддерживающим Россию иностранцам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главред RT Маргарита Симоньян поддержала инициативу о выдаче вида на жительство иностранцам, которых преследуют из-за того, что они поддерживают Россию. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что в западных странах многим людям, разделяющим политику РФ, приходится молчать.

Многие на Западе молчат, потому что боятся: оттуда им придется бежать, а здесь они не нужны. Надо показать, что нужны, — написала Симоньян.

Законопроект о выдаче ВНЖ жителям иностранных государств, которые подверглись уголовному преследованию из-за своей пророссийской позиции и поддержки специальной военной операции, внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от «Справедливой России — За правду». Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что только в Германии с начала 2022 года возбудили около 140 дел, большинство которых связаны с использованием символики СВО.

В конце ноября в нижнюю палату парламента также внесли законопроект, предусматривающий выдачу вида на жительство для участников госпрограммы по репатриации без получения разрешения на временное проживание в РФ. Согласно предлагаемым поправкам, в случае утраты статуса участника программы вид на жительство может быть аннулирован, рассказал глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.