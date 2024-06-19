Илью Яшина перевели из штрафного изолятора Оппозиционер Илья Яшин сообщил о переводе из ШИЗО в помещение камерного типа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Яшин

Администрация колонии ИК-3 под Смоленском организовала перевод оппозиционера Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из штрафного изолятора (ШИЗО), о чем он сам сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, теперь заключение будет проходить в помещении камерного типа.

Как добавил Яшин, ПКТ представляет собой ту же камеру, но уже на постоянной основе. Оппозиционер признался, что он вместе с адвокатами прогнозировал подобное развитие событий.

Ранее Яшин передавал, что его отправили в штрафной изолятор на 15 суток за три дня до свидания с родителями. По его словам, администрация исправительной колонии мотивировала это решение тем, что он покинул спальное место в бараке на три минуты позже команды «подъем». До этого оппозиционер был в ШИЗО в апреле. Его адвокат указал, что причиной стало нарушение правил режима содержания: он снял куртку, садясь за стол перед завтраком.

В декабре Яшин поведал, что его отправили в штрафной изолятор из-за того, что он отказался строить барак. Оппозиционер просил сотрудников колонии перевести его на обычную работу, которая не противоречила бы его убеждениям, объясняя это тем, что не может заниматься строительством тюрем в стране.