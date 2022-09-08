Илья Пономарев отреагировал на обыски у региональных журналистов Илья Пономарев: "Утро февраля" продолжит работу, несмотря на обыски

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Илья Пономарев в своем Twitter прокомментировал обыски по делу «Утра февраля» в России, заявив, что полиции не стоит искать среди региональных журналистов ячейки так называемой Национальной республиканской армии. Сама же сеть каналов продолжит работу.

Сетка «Утро Февраля» продолжит работать во всех регионах. Их у нас 34, — заявил Пономарев.

Утром стало известно, что у администраторов Telegram- и YouTube-каналов, якобы принадлежащих Пономареву, проходят обыски. Следственные мероприятия велись у установленных администраторов каналов «Утро февраля» и связанных с ними журналистов, а также в квартире бывшего редактора портала «Тюмень-Про» и внештатного корреспондента сибирского отделения «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) «Сибирь.Реалии» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Юлии Глазовой, а также у активистки и журналистки RusNews Беллы Насибян в Ростове-на-Дону.

Так называемая Национальная республиканская армия взяла на себя ответственность за убийство дочери философа и политолога Александра Дугина Дарьи, о чем сообщил тот же Пономарёв. Позднее в передаче у Алексея Барановского политик назвал организаторов взрыва «отличными русскими», которые якобы смогли доказать свою причастность к другим акциям прямого действия. Видимо, имелись в виду поджоги военкоматов и различные диверсии, начавшиеся в РФ после 24 февраля. Однако большинство экспертов заявляют, что не располагают никакими данными о существовании такой организации.