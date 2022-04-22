Илья Красильщик уволился из «Яндекса» на фоне возбуждения дела о фейках

Журналист и предприниматель Илья Красильщик сообщил в Telegram-канале об увольнении из «Яндекса» после того, как против него возбудили уголовное дело о фейках против Вооружённых сил России. Он отметил, что такое решение принял сам.

Мы уже полтора месяца планировали мой выход из "Яндекса"​. После сегодняшних новостей я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании . Это моё решение, всех люблю и уважаю, — написал бизнесмен.

Накануне Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках про Вооружённые силы России. По данным Telegram-канала Baza, поводом послужил пост журналиста о событиях в Буче под Киевом. Сам медиаменеджер заявил, что не получал официального уведомления о возбуждении дела. Сейчас он находится за пределами РФ.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. Власти Украины обвинили в их смерти российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отвергли эту информацию, отметив, что заявления Киева об убийствах жителей Бучи появились только на четвёртый день после того, как ВС России покинули город. Фото и видеоматериалы в ведомстве назвали провокацией, а также подчеркнули, что за время нахождения Бучи под контролем российских военных ни один житель не пострадал от насильственных действий. Версию Москвы поддержали в КНДР.