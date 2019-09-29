https://static.news.ru/photo/3bc2bab8-e2c0-11e9-9c01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Журналист Илья Азар со сцены на митинге в поддержку фигурантов «московского дела» в Москве предложил выступить с поддержкой Владислава Синицы, осуждённого на пять лет за твит про силовиков.

По его словам, присутствующие «немного меньше» поддерживают этого фигуранта. Он считает, что это несправедливо, передаёт корреспондент News.ru.

Никого нельзя сажать за слова, никакие слова вообще, потому что сегодня сажают за слова про детей силовиков, а завтра будут сажать за критику фальсификаций на выборах и за анекдот про Путина, — подчеркнул он.

Ранее на мероприятии никто не говорил про дело Синицы.

Пресненский суд Москвы 3 сентября приговорил Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме из-за поста в Twitter. Он не согласился с предъявленным ему составом и обжаловал приговор, требуя оправдания. Рассмотрение апелляции состоится 15 октября в Мосгорсуде.

Пост, который следствие сочло экстремистским, Синица разместил 31 июля под псевдонимом Макс Стеклов. В записи блогер предположил, что дети силовиков, чьи данные появились в открытом доступе, могут быть похищены и подвергнуты пыткам.

Как писал News.ru, митинг в поддержку политзаключённых проходит на проспекте Академика Сахарова. На него пришли политик Алексей Навальный, бывшие обвиняемые по делу о «массовых беспорядках» Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Даниил Конон.

Ведущими выступают главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Со сцены выступают группы «Несчастный случай» и «Хадн дадн».

Активист движения «Бессрочка» Ольга Мисик говорила, что акция после официального завершения может продолжиться в формате сидячей забастовки. Кроме того, протестующие могут пойти на прогулку, не согласованную с властями.