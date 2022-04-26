Илон Маск рассказал о своём отношении к цензуре в Twitter Маск заявил, что он выступает против выходящей за рамки закона цензуры в Twitter

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Американский предприниматель, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что он выступает против цензуры, превышающей установленную рамками закона. Таким образом он частично прокомментировал реацию пользователей на свою покупку Twitter. Он отметил, что отрицательная реакция на факт покупки соцсети в первую очередь идёт от тех, кто «боится свободы слова».

Крайне отрицательная реакция со стороны тех, кто боится свободы слова, говорит сама за себя. Под свободой слова я имею в виду то, что соответствует закону. Я против цензуры, которая выходит далеко за рамки закона. Если люди хотя меньше свободы слова, они просят власти принять соответствующие законы, — написал Маскв своём аккаунте в Twitter.

Ранее пользователи начали оставлять сообщения в Twitter о том, что покидают социальную сеть после ее покупки Маском.

25 апреля стало известно, что американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд долларов. 4 апреля сообщалось, что Маск стал самым крупным владельцем акций компании — 9,2%, чуть позже он заявил, что готов купить 100% акций компании по цене $54,2 за штуку. Руководство компании тогда пообещало рассмотреть это предложение.

После оформления покупки Маск намерен сделать компанию непубличной. Это будет означать, что её акции можно будет продавать или обменивать исключительно в частном или внебиржевом порядке.