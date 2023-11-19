Илона Маска пригласили в Россию рассказать о будущем ИИ и ChatGPT Оргкомитет AI Journey пригласил Илона Маска рассказать о будущем ИИ в Москве

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Илон Маск

Американского предпринимателя Илона Маска пригласили выступить на международной конференции AI Journey в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет. Маску предложили рассказать на мероприятии в Москве о будущем искусственного интеллекта.

Организационный комитет международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) приглашает предпринимателя Илона Маска, бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана принять участие в мероприятии в качестве спикеров и поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта, поделиться возможными инсайтами про новую нейросеть Grok, а также рассказать о создании ChatGPT, нейросети, которая стала сенсацией в мире технологий, — говорится в сообщении.

Ранее европейское издание EU Reporter со ссылкой на источники сообщило, что Маск может стать одним из участников проводимой в России конференции AI Journey. Собеседники издания предполагали, что участие Маска в мероприятии может быть связано с недавним анонсом нейросети Grok, которую называют потенциальным конкурентом чат-бота ChatGPT.

Оргкомитет AI Journey ранее опроверг информацию EU Reporter о возможном участии Маска в конференции. При этом представитель организаторов отметил, что они были бы рады видеть американского бизнесмена в числе участников форума.