Илон Маск и Граймс публично повздорили в Twitter

https://static.news.ru/photo/cc86f5b0-cec3-11ea-bcfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск в своём микроблоге начал позволять себе провокационные высказывания. Это задело его избранницу и мать его шестого ребёнка певицу Граймс (Клэр Буше).

24 июля миллиардер написал, что Twitter — «отстой», позже в микроблоге появился твит: «Местоимения — отстой». Таким образом он задел гендерно-нейтральных и трансгендерных людей и Граймс, для которой вопрос местоимений также важен: в недавнем интервью она заявила, что даст их с Маском ребёнку самому выбрать свою гендерную идентичность, передаёт MSN.

В комментариях Маску написали, что все должны употреблять гендерно-нейтральные местоимения, если сам человек не попросит, чтобы его называли «он» или «она». Оставила свой ответ к посту Маска и Граймс.

Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне. Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это. Я знаю, этого нет в твоём сердце, — написала певица.

Позже твит женщины исчез, а запись Маска осталась на месте. Несмотря на шквал критики в комментариях, почти 240 тысяч человек лайкнули запись.

Как писал NEWS.ru ранее, Instagram запретит рекламу изменения нетрадиционной ориентации на гетеро. Директор по общественной стратегии соцсети Тара Хопкинс заявила, что отныне будет запрещена реклама репаративной терапии, а также любой другой контент, который призывает к такому виду лечения.