«Или атака, или отставка»: атаку ВСУ объяснили шатким положением Залужного Эксперт связал необходимость Украины контратаковать с сомнениями Запада в боеспособности ВСУ

Фото: Global Look Press

Валерий Залужный

Атаки Вооруженных сил Украины связаны с шатким положением командующего сухопутными войсками Украины Валерия Залужного, поскольку Запад приказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому показать активность из-за сомнений в боеспособности украинской армии, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он считает, что Зеленский поставил Залужному ультиматум: или контратака, или отставка.

Тут надо понимать, что Зеленский получил приказ свыше, показать активность, потому что у запада начали появляться сомнения в боеспособности ВСУ и могут ли они вообще выполнять, какие-то военные функции, — заявил эксперт.

По его словам, контратаки ВСУ являются самоуничтожением. Он объяснил это тем, что бойцы Украины никак не помешали продвижению российских войск, а также не нанесли им никакого урона. Эксперт также пояснил, что у ВС РФ по-прежнему полное доминирование в воздухе.

Матвийчук считает, что безуспешные атаки ВСУ имеют лишь политический мотив, поскольку результатом таких нападений является лишь убыль в рядах ВСУ. А ВС РФ, по его словам, напротив продолжают выполнять поставленные задачи и продвигаться в нужных направлениях.

Вообще, вся эта ситуация напоминает самоубийство. Так, как в ходе атак ВСУ, наши войска не были остановлены и им не был нанесен ущерб. Также продолжают движение и наши резервы, сохраняется и полное господство в воздухе. Так, что данные атаки, это чистая политика, — подытожил эксперт.

Ранее полковник запаса, военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что ВСУ мечутся «в предсмертной агонии» из-за большого количества необученных бойцов и «вороватого» руководства.