Общество

Иконы покровителей всех родов войск доставили в главный храм ВС

15:27, 13 июня 2020
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Иконы святых покровителей видов и родов Вооружённых Сил РФ прибыли в главный храм ВС РФ в подмосковной Кубинке.

Иконы видов и родов ВС РФ доставлены в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении Минобороны.

Так, в храм привезли иконы лика пророка Илии, покровительствующего ВКС и ВДВ, апостола Андрея Первозванного — покровителя флота, святого князя Александра Невского — покровителя Сухопутных войск, святой Варвары Великомученицы — покровительницы РВСН и преподобного Иосифа Волоцкого — покровителя войск материально-технического обеспечения.

Их разместят в приделах, посвящённых соответствующим родам и видам войск.

Как писал NEWS.ru, главный храм Вооружённых сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» откроют в Подмосковье 22 июня. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Освятит собор патриарх Кирилл 14 июня.

Собор спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров. Таким образом, он стал третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

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