Иконы покровителей всех родов войск доставили в главный храм ВС

https://static.news.ru/photo/549527c4-ad72-11ea-ba79-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Иконы святых покровителей видов и родов Вооружённых Сил РФ прибыли в главный храм ВС РФ в подмосковной Кубинке.
Иконы видов и родов ВС РФ доставлены в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении Минобороны.
Так, в храм привезли иконы лика пророка Илии, покровительствующего ВКС и ВДВ, апостола Андрея Первозванного — покровителя флота, святого князя Александра Невского — покровителя Сухопутных войск, святой Варвары Великомученицы — покровительницы РВСН и преподобного Иосифа Волоцкого — покровителя войск материально-технического обеспечения.
Их разместят в приделах, посвящённых соответствующим родам и видам войск.
Как писал NEWS.ru, главный храм Вооружённых сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» откроют в Подмосковье 22 июня. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Освятит собор патриарх Кирилл 14 июня.
Собор спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров. Таким образом, он стал третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.