Иконы покровителей всех родов войск доставили в главный храм ВС

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в Москве и Подмосковье показатели смертности от коронавируса в апреле 2020 года были самыми высокими в России.

Об этом она сказала на брифинге в эфире телеканала «360». По её словам, наибольшее число смертей от заболевания пришлось на Центральный федеральный округ. Наибольшее количество смертей за апрель сосредоточено у...