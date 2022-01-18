IKEA выпустила игрушку по эскизу школьника из России

IKEA выпустила коллекцию мягких игрушек SAGOSKATT, созданную по мотивам детских рисунков. Эскиз одной из таких игрушек сделал 10-летий российский школьник из Санкт-Петербурга Савва, сообщили представители компании изданию «Афиша Daily».

Мальчик нарисовал синюю собаку с хвостом русалки. По его словам, персонаж живёт в море и помогает людям и животным, попавшим в беду.

Я люблю море и верю, что такое существо вполне может там жить, — рассказал он.

Помимо «собаки-русалки» в коллекцию SAGOSKATT вошли синий полосатый кот от восьмилетней Лиепы из Литвы, «друзья-сэндвичи» от девятилетней канадки Одри, «яичница», нарисованная семилетней Зоси из Польши и «птица» от 10-летнего Ника из США.

Ранее сообщалось, что IKEA продолжит продажи в России акулы Блохэй на фоне сообщений, что игрушку могут снять с производства в Великобритании. В Twitter-аккаунте компании слухи о прекращении продажи популярного сувенира связали с недопониманием. Мягкая игрушка в виде рыбы под названием Синяя Акула, или Блoхэй, стала чрезвычайно популярна среди потребителей и в соцсетях. У игрушки есть сайт, созданный фанатами.