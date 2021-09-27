Ретейлер IKEA продолжит продажи в России акулы Блохэй на фоне сообщений, что игрушку могут снять с производства в Великобритании. В Twitter-аккаунте компании слухи о прекращении продажи популярного сувенира связали с недопониманием.

Возможно, произошло недопонимание. Акулы Блохэй не покидают ассортимент IKEA Россия в ближайшем будущем, — говорится в сообщении компании.

Мягкая игрушка в виде рыбы под нaзванием Синяя акула, или Блoхэй, стала чрезвычайно популярна среди потребителей и в сoцсетях. У игрушки есть сайт, созданный фанатами.

Ранее стало известно, что в Великобритании игрушечную акулу невозможно купить на сайте магазина. Через Twitter представитель компании ответил покупателям, что на британском рынке перебои с поставками акулы Блохэй, а через несколько месяцев её могут снять с производства.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Кобург создали коллекцию плюшевых медведей в честь канцлера Германии Ангелы Меркель. Игрушки посвящены её уходу с этого поста. Коллекционный медведь Меркель стоит €189 (более 16 тысяч рублей). Всего их будет 500 штук. Депутат бундестага от избирательного округа Кобург Ханс Михельбах получил медведя, которого должен передать самой Меркель. На этой копии цифра 16 — именно столько лет она была канцлером.