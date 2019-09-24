https://static.news.ru/photo/890a225c-def1-11e9-a81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Компания IKEA отказалась от использования слогана «Каждому своё» в магазинах мебели. Эта фраза вызывала ассоциации с нацизмом у депутата Госдумы Виталия Милонова.

В организации выразили сожаление, что фраза задела чувства посетителей, передаёт телеканал « 360 ».

Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании, — подчеркнул представитель корпорации.

Слоган «Каждому своё» был размещён над воротами нацистского концлагеря Бухенвальд. Кроме того, его использовали философы Древнего Рима и Греции: в их интерпретации эти слова означала справедливость.

Милонов заявлял, что фраза, формально не нарушающая закон, некорректна, так как в современных реалиях ассоциируется с нацизмом.

Это трешовый пиар уровня «Бургер кинга». Я думаю, что IKEA, как пропагандист мягкого и лаконичного мира, должна одуматься. Надо призвать её задуматься и не использовать этот лозунг. Не надо объявлять войну табуреткам и какой-то тумбочке «квикмик», — подчеркнул политик.

Ранее News.ru писал, что в Санкт-Петербурге за взятку задержали менеджера IKEA. По предварительным данным, его обнаружили в одном из ресторанов Северной столицы во время получения 14 млн рублей от бизнесмена из строительной компании.