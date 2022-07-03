IKEA назвала дату старта финальной распродажи IKEA сообщила, что финальная распродажа в России стартует 5 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финальная распродажа товаров со складов шведской мебельной компании IKEA стартует 5 июля, написали на сайте фирмы. Уточняется, что покупатели смогут приобрести продукцию бренда только в режиме онлайн. 27 июня в IKEA прошла распродажа для сотрудников магазина.

Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии, — сказано в заявлении компании.

Ранее российское подразделение IKEA начало уведомлять руководство торговых центров о досрочном расторжении арендных договоров. Это решение может грозить бренду, основанному в Швеции, крупными штрафами. Речь идет об одностороннем расторжении ранее заключенных договоров.

15 июня в пресс-службе IKEA раскрыли подробности продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Компания начнет искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.