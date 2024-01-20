Раскрыт способ повысить эффективность скрининга рака поджелудочной железы eBioMedicine: ИИ увеличил выявление случаев рака поджелудочной в 3,5 раза

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Искусственный интеллект увеличит количество выявлений рака поджелудочной железы во время скрининга с 10% до 35%, при этом виде заболевания жизненно важно определить его на ранней стадии, пишет журнал eBioMedicine. В новой технологии применяется нейронная сеть PRISM и модель логистической регрессии.

Гипотеза заключалась в том, что медицинские записи содержали скрытые подсказки — тонкие признаки и симптомы, которые могли служить сигналами высокого риска рака поджелудочной железы, — пояснили специалисты.

Прежде чем добиться эффективности во время скрининга, ученые изучили данные более 5 млн человек, включая их анализы и другие параметры. До сих пор порядка 85% пациентов узнавали о диагнозе на поздних стадиях, когда лечение уже невозможно. Издание отмечает, что разработка ученых на базе ИИ может помочь предотвратить развитие злокачественных новообразований.

Ранее стало известно, что мужчинам в первую очередь угрожает рак легких. Главной причиной развития подобных опухолей является курение — активное и пассивное. По данным специалистов, на втором месте — онкология предстательной железы, на третьем — рак кожи. Мужчинам старше 45 лет ежегодно следует сдавать анализ крови на уровень ПСА и проводить УЗИ предстательной железы.