ИИ может спасти редкие языки народов России Ректор РТУ МИРЭА Кудж призвал привлечь ИИ для спасения редких языков народов РФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж призвал создать рабочую группу, объединяющую исследования в области ИИ и лингвистики с целью разработать стратегию по спасению редких языков народов России, пишет RT. По словам ученого, всего в стране проживают свыше 190 народностей, говорящих на 270 языках.

Изучение редких языков становится все более сложной задачей, однако именно ИИ обладает потенциалом для сохранения ценных знаний о них, подчеркнул Кудж. Он предложил привлечь ведущих разработчиков крупных и малых языковых ML-моделей к созданию специализированных решений, воспроизводящих лингвистическую структуру диалектов.

Помимо этого, Кудж призвал поддержать эту инициативу с помощью грантовых программ для ученых и специалистов в области машинного обучения. По его словам, реализация такой идеи может сохранить десятки уникальных языков на территории страны.

Сенатор Артем Шейкин ранее призвал поэтапно внедрять нейросети в судебные процессы в России, в том числе бракоразводные. Искусственный интеллект, по его мнению, в будущем может составлять процессуальные документы по распространенным делам.