«Их трудно «хлопнуть»: удастся ли обезглавить преступный мир Казани Суд арестовал предполагаемого «смотрящего» по татарской столице, ему может грозить до 15 лет лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Казани задержали четверых человек, среди которых Вадим Липский. СМИ называют его «смотрящим» по городу. Суд отправил мужчину в СИЗО, хотя в местном криминальном мире он считался «непотопляемым». Ему предъявлено обвинение, предполагающее лишение свободы до 15 лет, однако в такой исход верят не все, потому что собрать на человека весомое обвинение в связи с его положением в криминальной иерархии зачастую бывает очень непросто.

В ГУ МВД по Татарстану рассказали NEWS.ru, что оперативники по борьбе с организованной преступностью задержали предполагаемых участников двух преступных группировок Казани. Всех их суд отправил под стражу.

Среди них был Вадим Липский, которого также называют Бургомистр или Бурген. Как пишет «Бизнес Online», он считается «смотрящим» по городу и одновременно является «положенцем». Это значит, что он руководил преступным миром города, получив «мандат» как от более низких по рангу членов преступного мира, так и от занимающих высшее положение воров в законе. Сам он свой статус «смотрящего» на суде отрицал.

Кто вам сказал, что я «смотрящий»? Кто это выдумал? И даже уже дали мне 15 лет, без решения суда. Меня «космонавтом» зовут, но в космос не отправляют же, — ответил он журналистам на вопрос о своей деятельности в преступной иерархии.

Дело, по информации СМИ, возбуждено по статьям о вымогательстве и похищении человека — жителя Ростова по фамилии Куканов, который дал показания. Липский знакомство с потерпевшим отрицает и называет его мошенником, а происходящее описывает как «фуфло».

Наказание по предъявленным ему статьям предполагает до 15 лет лишения свободы. Более того, по сведениям «Бизнес Online», силовики собираются добавить к делу еще и обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии — она тоже предполагает до 15 лет лишения свободы. Однако подозреваемый, как пишут журналисты, был на суде в хорошем расположении духа.

Исследователь криминальной культуры Александр Сидоров (Фима Жиганец) объяснил NEWS.ru, что поводы для оптимизма у Липского есть: его дело может даже не дойти до суда. По его словам, люди уровня «смотрящих», как правило, не участвуют в конкретных преступлениях и даже не занимаются организацией преступных схем.

Они являются «решалами» или «третьяками», третейскими судьями — это основной их вид деятельности. Бывает, они назначают сходки, но их трудно «хлопнуть». Им мало что можно предъявить, — подчеркнул эксперт.

Фото: tatar-inform.ru Вадим Липский

Он отметил, что сама по себе статья о занятии высшего положения в преступной иерархии хоть и направлена на борьбу с организованной преступностью, но применяется определенным образом. Как правило, объявления по ней добавляют к объявлениям по другим статьям, и только подобным образом криминальные авторитеты попадают за решетку.

Эта статья появилась в Уголовном кодексе в 2019 году по предложению президента Владимира Путина. В пояснительной записке глава государства отмечал, что члены организованных преступных сообществ благодаря высокому положению в иерархии уходили от ответственности, и изменение законодательства должно было предотвратить такой исход. Случаи предъявления обвинений исключительно по этой статье были раньше — однако в первом же вынесенном по ней судебном приговоре она соседствовала с другими статьями: незаконным хранением оружия и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. В 2020 году, по данным МВД, занимавшими высшее положение в преступной иерархии признали 45 человек.

Липский, по данным «Бизнес Online», занимал именно высшее положение в местной преступной иерархии. «Смотрящим» по региону он был с 2008 года — он занял это положение сразу после отбытия десятилетнего заключения по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Тогда, по утверждению издания, он стал компромиссной фигурой местного криминального мира, которому требовался авторитетный, но равноудаленный от всех конфликтующих сторон человек.

Более того, в 2021 году правоохранительные органы арестовали «положенца» (главу криминального мира региона, назначенного ворами в законе) Татарстана Сергея Нейдерова — в марте 2022 года его отправили в колонию на 9,5 года, как раз по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, которая шла в «дополнение» к обвинению в хранении оружия. По утверждению журналистов, роль «положенца» с тех пор в регионе выполнял именно Липский.

Если задержали «смотрящего» — это серьезный удар по воровскому движению в регионе. Но приведет ли это к чему-то конкретному, неизвестно. <...> Даже если воров сажают за решетку, они имеют возможность руководить своими подчинёнными на свободе, — объясняет Сидоров.

Липский, как и двое других задержанных, по данным «Татар-Информ», принадлежит к преступной группировке «Квартал», а еще один фигурант дела — к группе «Тукаевские». Следствие считает, что они в 2017 году похитили жителя Ростова Куканова с целью получить 350 тысяч рублей. По словам адвоката обвиняемого, потерпевший обращался в полицию еще в 2017 году, но тогда вопросов к сегодняшним фигурантам дела у правоохранительных органов не возникло.

В последний раз криминального авторитета подобного уровня задерживали совсем недавно: 25 июля силовики Санкт-Петербурга обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии «смотрящего» за Новосибирском 33-летнего жителя. Немного раньше, в начале июля, начался суд над предполагаемым «положенцем» по Тюмени Сергеем Патрушевым (Патрушенком) — ему, помимо статьи о положении в преступной иерархии, предъявили обвинения в организации преступного сообщества и вымогательстве.