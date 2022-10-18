«Их кто-то видел?»: автоэксперт о появлении электрокаров из Уганды в России Автоэксперт Зенкевич усомнился в появлении электромобилей из Уганды в России

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Kiira E

Автоэксперт Иван Зенкевич в беседе с NEWS.ru усомнился в появлении в России электромобилей из Уганды. По его словам, за жителей Уганды можно только порадоваться, но подавляющее большинство россиян никогда не видело электрокары из африканской страны. Ранее посол Уганды в РФ Мозес Кизиге заявил, что государство запустило производство собственных электромобилей. Он выразил надежду, что местные электрокары появятся в России.

Надо порадоваться за угандийцев. В России тоже собираются производить электрокары, причем полный цикл, то есть и батареи, и моторы. Если угандийские машины будут дешевле наших, велком. Но их вообще кто-то в глаза видел? Желание есть, а реализация вторична. Я не поверю, пока не увижу, — сказал Зенкевич.

Автоэксперт считает, что качество электромобилей из Уганды будет средним, среднестатистическому россиянину подойдет китайский электрокар за 1–1,5 млн рублей. В то же время Зенкевич отметил, что спрос на электромобили в России повышается, но он не будет распространяться на города не миллионники, где такое транспортное средство купит только «продвинутый персонаж, у которого есть iPhone».

В Уганде появится завод «КамАЗ» по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок. В африканской стране недавно началось производство электрокаров, которые в будущем могут также поставляться в Россию.