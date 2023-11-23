«Их до фига»: генерал ФСБ призвал к комплексной борьбе с наемниками Генерал ФСБ Михайлов призвал к комплексной борьбе с наемниками

Фото: МО Украины

Президент России Владимир Путин декларировал необходимость совместной борьбы с наемниками, которые сегодня воюют на Украине, а позже могут быть в Киргизии и Армении, заявил NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, эту общую проблему необходимо решать комплексно.

Я думаю, Путин просто декларировал необходимость совместной борьбы с наемниками. Сегодня они воюют на Украине, завтра — в Киргизии, послезавтра — в Армении. Эту общую проблему требуется решать комплексно, — заявил Михайлов.

Как подчеркнул генерал-майор, наемники «просто так с неба не падают». Они, по его словам, проходят подготовку. И не всегда это происходит только в недружественных странах.

Поэтому сегодня важно объединение усилий [для борьбы] с боевиками-наемниками, это требует особого внимания. Их до фига. Приезжают в Россию, отправляются на Украину. Это проблема для всех стран мира, — добавил он.

Ранее Путин заявил, что Россия и другие члены Организации Договора о коллективной безопасности не приемлют терроризм во всех его проявлениях. По словам главы государства, продолжается проведение операции «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан для участия в террористических группировках.