Игры взрослых: как и зачем военная эстетика становится для россиян бытовой Наблюдатели фиксируют в России небывалую моду на милитаризм. NEWS.ru разбирался, что за ней стоит на самом деле

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Игры взрослых: как и зачем военная эстетика становится для россиян бытовой. Девушки записываются на брутальные фотосессии, родители покупают своим детям одежду, внешне напоминающую армейскую форму, вновь популярными становятся соответствующие игрушки — танки, бронетранспортеры, военные тягачи и зенитные комплексы. Наблюдатели неоднозначно относятся к милитари-стилю сегодня, но сходятся в одном: нередко за такими тенденциями стоит не патриотизм, а мимолетная конъюнктура.

«И красота, и сила»

Артём — фотограф из Подмосковья. Он утверждает, что с минувшей весны наметился явный спрос на фотосессии в стиле милитари.

Мы тогда с коллегами сразу поняли: армейская тематика сегодня очень востребована. Да, конечно, на повышении интереса к теме сказалась специальная операция на Украине. Но ведь это закономерно: люди стали больше обращать внимание на военных, больше уважать их. Многие осознали, что от военных сегодня немало зависит не только судьба страны, но и, пожалуй, судьба каждого, — рассказал он NEWS.ru.

По его словам, многие его клиенты — девушки, правда, некоторые приводят на съемки своих парней или супругов:

Пользуются популярностью камуфляж, макеты оружия. Такие фотосессии дают возможность продемонстрировать и красоту, и силу одновременно.

Фотограф Леонид Стариков, также организующий милитари-съемки, пояснил NEWS.ru, что люди неоднозначно относятся к таким фотосессиям. С одной стороны, говорит он, многие хотели бы попозировать в брутальном облике с оружием в руках, с другой — люди опасаются, что окружающие как-то неправильно их поймут.

Однако фотосессии — это лишь один из элементов моды на милитари. В магазинах сегодня можно найти немало одежды подобной стилистики: мужское белье, шорты, брюки и даже купальники.

Фото: shutterstock

Отдельная история — детские игрушки. Маркетплейсы буквально забиты соответствующими предложениями: появились многочисленные конструкторы серии Military, в топе продаж на «Яндекс.Маркете» — военные грузовики, игрушечные армейские внедорожники на радиоуправлении, вертолеты, истребители, системы залпового огня. В числе новинок — конструктор «Танк Т-14 Армата» из 1020 деталей, его стоимость варьируется от 3100 до 5000 рублей.

Продавцы, с которыми удалось пообщаться NEWS.ru, утверждают, что в последнее время тоже обнаружили тягу россиян к военной тематике. Один из собеседников считает, что это связано с «патриотическим подъемом, который сегодня наблюдается в стране».

Фантазия коммерсантов не знает границ. Так, сегодня в продаже можно найти костюм для ролевых игр в стиле милитари — в комплект входит бюстгальтер и юбка защитного цвета. Для школьников предлагают ранцы в армейском стиле.

Фото: avito.ru

Фанаты милитари могут порадовать себя стаканами, тарелками, шкатулками, настольными играми и даже мужскими запонками в любимой стилистике. Интернет-магазины торгуют даже многоразовыми подгузниками, которые так и называются — «Милитари».

Фото: avito.ru Интернет-магазины торгуют даже многоразовыми подгузниками, которые так и называются — «Милитари»

Проармейские настроения в целом свойственны российскому обществу, утверждают эксперты. Так, осенью 2019 года о доверии армии заявили 63% респондентов Левада-Центра (признан иноагентом в РФ) (против 37% в 2009 году), а о доверии ФСБ и другим спецслужбам высказались 48% (против 31% за десять лет до того). Самая высокая доля тех, кто считает работу в спецслужбах привлекательной, среди респондентов 18–30 лет — 76%. Среди россиян старше 60 лет таких 59%.

В то же время профессия военнослужащего вернулась на первое место в списке самых опасных по мнению россиян. Её назвал каждый второй россиянин в ответ на вопрос о том, какую работу он считает самой рискованной, в опросе сервиса SuperJob.

Еще ранее Россия вошла в первую пятерку глобального индекса милитаризации. Рейтинг был составлен Боннским международным центром конверсии. Индекс милитаризации отображает вес и важность военного аппарата государства по отношению к его обществу в целом. Индекс, в частности, рассматривает соотношение военных расходов с ВВП и расходами на здравоохранение (в процентах от ВВП), а также соотношение численности тяжелых вооружений и всего населения страны.

По оценкам основателя Центра социального проектирования «Платформа» Алексея Фирсова, медийная картинка военных действий создаёт культ героизма, экстраординарности времени и игровую атмосферу, близкую к атмосфере футбольного стадиона, только растянутую во времени. Возникает, говорит собеседник NEWS.ru, эффект подражания, солидаризации, которую гражданам надо как-то выражать — через символику, через воспитание детей, которым предлагают «образец мужества» и одновременно дают образ врага.

Автоматически формируется мода

В сегодняшней моде на всё военное нет ничего удивительного, рассуждает в разговоре с NEWS.ru социолог Сергей Таланов. Он утверждает, что все мы так или иначе живем в мире символов.

Обручальные кольца обозначают, что люди состоят в браке, синяя ленточка на белом одеяльце, в которое завернут ребенок, означает, что это мальчик. Военная форма — эта признак силы и надежности. Различные социологические опросы показывают: многие покупают военную форму, хотя никогда не служили в армии. Мало того что не служили, некоторые целенаправленно уклонялись от службы в армии. Вопрос — почему? Таким образом они пытаются компенсировать свою слабость: купят форму, надевают, им приятно осознавать, что люди со стороны подумают — дескать, идет военный на отдыхе, сильный и смелый, — говорит Таланов.

По его словам, сегодня многие приобретают форму, чтобы показать сопричастность с военными: «Хотят продемонстрировать, что они тоже против нацистов и фашистов. Кроме того, подчас форму покупают из рациональных мотивов — она практична».

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Однако в нынешней истории не всё так однозначно, полагает кризисный психолог Павел Пономарёв. Он предположил, что, по всей видимости, зарождающаяся мода на милитаризм связана в том числе и с бизнес-стратегиями компаний и организаций.

Ведь если каждый день подпитывать людей информацией о боевых действиях, то автоматически формируется мода на всё военное. Значит, на этом можно зарабатывать, — предположил психолог.

Однако специалист призывает помнить: милитаристские настроения сами по себе способны особенно влиять на детей. По его словам, происходящие события формируют сознание детей и подростков, организуя новые смыслы и цели жизни.

Безусловно, мы получим новое поколение, которое будет выбирать военные специальности в будущем. Соответственно, окажутся востребованы определенные психологические качества характера — воля, сила, выносливость и другие. Как долго такая тенденция сохранится — зависит от сроков военной операции. Однако дети поколения военных действий наверняка будут конфликтовать с буржуазными установками родителей, которые не хотят воевать. Последние сформированы в европейской культуре сытой жизни. Стало быть, на уровне семей возможны конфликты, — пояснил собеседник NEWS.ru.

В то же время специалисты призывают не сгущать краски и четко разделять понятия. По оценкам психолога и писателя Натальи Варской, нет ничего ужасного в том, если дети играют в танки и солдатики, — тем более, заметила она, «в войнушку играли, пожалуй, все поколения».

Если родители наряжают своих детей в военную форму 9 мая или на фотосессии, то в этом тоже нет никакой беды. Важно другое — что в голове у ребенка, какие мысли и идеи закладывают ему в голову взрослые. Ведь в здоровом обществе надо растить патриота, который любит и ценит свою страну, но не милитариста. Я же прекрасно помню: наши бабушки и дедушки всегда неохотно говорили о войне, считая ее, пожалуй, самым ужасным, что только может случиться, — рассказала NEWS.ru Варская.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Она признала, что многим взрослым самим сначала «стоит разобраться в собственной голове», а уже потом ретранслировать мысли своим детям:

Не надо путать кровожадность с патриотизмом. Иначе можно дойти до крайности: сыну на ногу кто-то случайно наступил, а он в ответ сразу в нос кулаком бьет.

Что касается фотосессий в камуфляже, которые так полюбились многим россиянам, то Варская считает их в большей степени погоней за конъюнктурой, поскольку «многие снимались вчера в белье, а сегодня — в пилотках».

Политолог Константин Калачёв рассказал NEWS.ru, что в детстве тоже играл в войну, у него даже сохранились фотографии из детсада, где он изображает пулеметчика, а девочки — медсестер.

То, что было детскими играми, превратилось в игры взрослых. Уважение к прошлому и армии сменилось милитаристским угаром. Ничего хорошего я в этом не вижу. Ничего нормального в милитаризации детства нет. В перспективе всё это вызовет обратную реакцию молодых людей. Милитаризация порождает агрессивную общность людей, которым неведом трагический опыт военного поколения, — утверждает Калачёв.

Он уверен, что дети, подрастая, переосмысливают опыт родителей и в итоге навязчивый ура-патриотизм просто набьёт оскомину. В то же время собеседник NEWS.ru убежден — патриотизм нужен, равно как и уважение к армии, но не ценой отказа от гуманизма.