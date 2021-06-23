Игрушки в России попросили меньше проверять на безопасность

Производители детских игрушек в РФ попросили Минпромторг снизить требования по подтверждению безопасности продукции. Письмо Ассоциации предприятий индустрии детских товаров оказалось в распоряжении «Известий».

По словам президента АИДТ Антонины Цицулиной, сейчас все игрушки проходят обязательную сертификацию соответствия — за это приходится выкладывать немалые деньги. Например, производители обязаны проходить процедуру только в утверждённых Росаккредитацией лабораториях.

Также их обязуют проходить инспекцию производства на собственные средства. Как правило, каждая сертификация обходится компании в 1,5 млн рублей, потому что за проезд и проживание специалистов тоже платит производитель из собственного кармана.

Цицулина рассказала, что с 1 июля 2021 года страны — участницы ЕАЭС решили провести эксперимент и ввести новые правила продажи товаров от зарубежных онлайн-продавцов.

То есть теперь в РФ, как и в другие страны ЕАЭС будут завозить товары, безопасность которых соответствует установленным в союзе нормам. В качестве доказательств соответствия иностранные производители смогут предоставлять нотификацию, то есть декларацию в свободной форме, а это намного проще, чем пройти сертификацию в самой России.

Именно это и смутило российских производителей. Процедура, которую они сейчас проходят, сложнее и дороже, чем нотификация.

Ранее Цицулина сообщила, что будет просить Минпромторг субсидировать изготовителей сырья для игрушек. В частности, предприятиям для создания детских игрушек нужны такие материалы, как пластик, дерево, бумага, картон, металл и ткань. Цены на эти продукты с начала 2021 года выросли на 30–70%, а значит, уже к осени взлетит и стоимость конечного продукта.