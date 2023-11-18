«Играет на фортепиано»: криминалист о том, чем займется киллер Саша Солдат Криминалист Игнатов: Саша Солдат после тюрьмы может стать «творческой личностью»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Освободившемуся из колонии после 24-летнего заключения киллеру Александру Пустовалову, ставшему известным в 1990-е как Саша Солдат, не придется искать работу, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Эксперт не исключил, что Пустовалов получит крупный гонорар за автобиографические книги или начнет консультировать киносценаристов. По его словам, Пустовалов всегда был начитанным человеком, разбирается в музыке и «прекрасно играет на фортепиано».

Игнатов подчеркнул, что Саша Солдат вряд ли вернется в криминал в силу склада ума и характера, а также потому, что «все его подельники, друзья-товарищи либо в могиле, либо на пожизненном».

Он много читал в колонии, Пустовалов и до тюрьмы был начитанным, увлекался российскими и зарубежными философами, прекрасно играет на фортепиано, разбирается в музыке. Ему всего 50 лет, есть, ради кого жить, у него семья. Может и не работать, а писать книги о своей жизни. Одни гонорары за книги будут какие... Или консультировать сценаристов. Может стать творческой личностью, — рассказал Игнатов.

Пустовалов освободился из колонии строгого режима в Монино. За ним числятся 22 заказных убийства, за которые суд приговорил его к лишению свободы на 24 года.

Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе и в исправительной колонии Тверской области. Там он изначально работал сборщиком ритуальных изделий, а после перешел на производство солений.

Киллер дважды просил об условно-досрочном освобождении в связи с заболеванием, но оба раза ему было отказано. Следующие три года он будет находиться под контролем силовиков — дважды в месяц отмечаться в полиции. Также ему запретили выезжать за пределы города проживания и выходить на улицу ночью.