«Игра-ТВ» прокомментировала возвращение Скипского в «Что? Где? Когда?»

https://static.news.ru/photo/6d4bcbf4-1d09-11eb-a292-fa163e074e61_660.jpg Михаил Скипский Фото: instagram.com/skipa_pro

Юридических оснований для отстранения знатока Михаила Скипского от участия в игре «Что? Где? Когда?» нет, заявил представитель компании «Игра-ТВ» Владимир Балашов.

За последнее время у нас не появилось юридических оснований для того, чтобы отстранить знатока Михаила Скипского от участия в играх, — отметил Балашов в беседе с ТАСС.

1 ноября Скипский появился в «Что? Где? Когда?» в составе команды Балаша Касумова. Некоторое время назад несколько девушек обвинили Скипского в домогательствах. По словам бывшей ученицы знатока Екатерины Арениной, Скипский приставал к ней в возрасте 15 лет.

Как писал NEWS.ru, об обвинениях против игрока популярного интеллектуального телешоу стало известно ещё летом, когда стали поступать анонимные жалобы учениц школы, где он работал учителем географии и вёл кружок ЧГК.

Ранее пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», направили открытое письмо в адрес правления организации с просьбой отстранить Скипского от мероприятий с участием детей.

Сам Скипский, комментируя своё возвращение в «Что? Где? Когда?», заявил, что получил прекрасные впечатления от прошедшей игры.