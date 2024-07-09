Игра Hamster Kombat: что такое «тапать хомяка», в чем смысл, как заработать

Фото: Aref Taherkenareh/dpa/Global Look Press

Hamster Kombat выйдет на биржу полноценно примерно через месяц, заявил «Газете.Ru» криптоэксперт Сергей Михеев. Сколько в этом случае будут стоить токены, как их заработать в игре?

Как играть в Hamster Kombat

Игра-кликер Hamster Kombat доступна в Telegram. По сюжету игры пользователь становится руководителем криптобиржи. Он должен развивать площадку и получать как можно больше виртуальных денег. Сделать это можно с помощью кликов, или тапов (нажатие на экран смартфона), на изображение грызуна. Цель игры — эволюционировать из хомяка (на криптовалютном сленге — неопытный, наивный новичок) до солидного директора криптобиржи.

Каждое «тяпание» приносит деньги. Набрал 5000 — перешел на следующий уровень, где нужно набрать уже 15 000. И так далее. Вдобавок в игре дают бонусы за приглашенных игроков.

Накопленную внутриигровую валюту HMSTR создатели Hamster Kombat обещают обменять на токены. По словам разработчиков игры, после листинга Hamster Kombat на криптовалютных биржах игроки смогут конвертировать накопленные очки в криптовалюту.

Когда Hamster Kombat выйдет на биржу, сколько будут стоить токены

Создатель Telegram Павел Дуров 4 июля сообщил, что команда Hamster Kombat в скором времени выпустит свой токен на платформе TON.

Премаркет токена Hamster Kombat на криптобирже ByBit стартовал 8 июля 2024 года по цене от $0,05 за штуку. В пике стоимость монеты вырастала до $0,1.

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам криптоэксперта Сергея Михеева, истинная стоимость токена из игры проявится после листинга, полноценного размещения монеты на бирже, которое будет сопровождаться денежными вложениями разработчиков и инвесторами.

«Есть основания полагать, что Hamster Kombat выйдет на полноценную продажу через две — четыре недели, так было и в случае с Notcoin. Точно узнать об этом можно будет, когда „хомяк“ появится в блокчейне TON. Тогда можно будет подготовиться к настоящему листингу», — объяснил он.

При этом эксперт предупредил пользователей игры, что покупка токенов Hamster Kombat на стадии премаркета представляет высокий риск для пользователей, поскольку стоимость монеты на момент листинга может оказаться в разы ниже текущей.

Можно ли разбогатеть на игре Hamster Kombat

Вероятность разбогатеть на популярной игре Hamster Kombat очень мала, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, большинство игроков сможет в лучшем случае получить несколько сотен или пару тысяч рублей.

Парламентарий напомнил, что такие приложения, как и криптовалюта, никак не регулируются финансовыми органами и государством. Поэтому игроки не защищены от того, что все их заработки могут «сгореть».

«Виртуальная валюта может внезапно обесцениться из-за переизбытка предложения или недостатка спроса. Разработчики могут в любой момент закрыть проект, и тогда все виртуальные „заработки“ сгорят», — объяснил Гаврилов.

Юрист Александр Хаминский предупредил о высоких рисках использования Hamster Kombat в целях заработка. По его словам, разработчики вкладываются только в техническую часть и маркетинг, а финансирование выплат пользователям, если оно и будет, осуществляется за счет привлеченных средств самих игроков.

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Необходимо иметь в виду, что под предлогом осуществления выплат пользователям „заработанных“ монет разработчик игры может получить доступ к конфиденциальной информации, в том числе к платежным данным игроков. Учитывая все вышесказанное, пользователь должен понимать, что, ввязываясь в такие игры, он делает это исключительно на свой страх и риск», — пояснил Хаминский.

Могут ли запретить Hamster Kombat в России

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила об опасности игры Hamster Kombat. Она рассказала, что «хомячок вызывает много вопросов» из-за реакции детей.

«В Тюмени ребенка из-за игры поместили в психиатрическую больницу — он ставил будильник и просыпался каждые три часа, чтобы тапать хомяка. А в Самаре подростка убило током, когда он играл: парень принимал ванну и подключил на зарядку телефон, чтобы продолжить кликать в приложении», — сообщила Мизулина.

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец считает, что игра представляет большую опасность для несовершеннолетних, и предложила запретить ее на законодательном уровне.

«Потому что это, во-первых, является большой опасностью для детей. Но и для взрослых, которые вдруг увлекаются этим своеобразным майнингом. И надо понимать, что создатели этой игры ставили своей целью отнюдь не развлечение, а заработок, в том числе на рекламе», — объяснила Волынец.

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