Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце «112»: Игорю Николаеву провели коронарное шунтирование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Николаев

Telegram-канал «112» сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву провели коронарное шунтирование. По информации канала, сейчас музыкант находится в реанимации. Сам Николаев и его представители никак не комментировали эти данные.

По сведениям «112», Николаев начинает приходить в себя, однако он по-прежнему находится в тяжелом состоянии, даже после операции на сердце.

О том, что 63-летнего композитора перевели в реанимацию после того, как у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта, стало известно в пятницу, 15 сентября. Серьезные проблемы у артиста возникли еще в январе, тогда певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован, ему поставили два стента, стабилизировав состояние.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста России Юрия Стоянова. СМИ писали, что он оказался в палате отделения терапии с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». Однако актер опроверг эти сообщения. По его словам, он приехал в больницу проверить свое состояние и анализы «оказались идеальными».