РЕН ТВ: Игорь Николаев перенес операцию

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Игорь Николаев

Российский певец и композитор Игорь Николаев перенес операцию, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. По сведениям канала, 63-летнему артисту потребовалось хирургическое вмешательство на сердце.

Собеседник РЕН ТВ утверждает, что певцу провели коронарографию и установили стенты.

31 января Николаев опроверг слухи о госпитализации с подозрением на инфаркт. По словам артиста, он находится в прекрасном состоянии. Певец также обвинил СМИ в создании фейков.

О госпитализации Николаева сообщил Telegram-канал «112». По данным канала Mash, скорую Николаеву вызвали еще 30 января в 05:00 в его загородный дом, у артиста была диагностирована нестабильная стенокардия, сначала его доставили в красногорский госпиталь, а затем перевели в блок интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России в Москве.