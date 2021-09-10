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Иеромонах рассказал, какая фраза не принадлежит Александру Невскому

13:14, 12 сентября 2021
Иеромонах рассказал, какая фраза не принадлежит Александру Невскому Скульптурная композиция "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Скорее всего, знаменитую фразу «кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет» князю Александру Невскому приписали создатели фильма 1938 года. При этом они показали его в образе святого. Об этом рассказал РИА Новости насельник Александро-Невской Лавры иеромонах Марк (Бирюков).

Скорее всего, это слова, которые были ему приписаны, которые появились в знаменитом фильме. Но там показан очень важный момент, который являет нам Александра Невского как святого: когда ливонские рыцари попадают в плен, он их не убивает, а отпускает как раз с этими словами, чтобы они их передали, — сказал иеромонах.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере. Комплекс сооружён к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Примечательно, что князь и его соратники изображены в своём реальном возрасте в 1242 году. У дружинников, окружающих Александра, есть реальные исторические прототипы.

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